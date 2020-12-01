Коронавірус за добу забрав життя понад 200 українців (ІНФОГРАФІКА)https://racurs.ua/ua/n147186-koronavirus-za-dobu-zabrav-jyttya-ponad-200-ukrayinciv-infografika.htmlРакурс
Коронавірус в Україні продовжує активно поширюватися. За минулу добу, 30 листопада, зафіксовано ще 12 тис. 498 випадків цього захворювання. Серед нових випадків захворювання — 586 дітей та 646 медпрацівників.
Коронавірусна хвороба COVID-19 за добу забрала життя ще 221 українця. Міністр охорони здоров’я Максим Степанов повідомив про це на своїй сторінці в соціальній мережі Фейсбук.
Госпіталізували за добу 1 тис. 470 хворих, одужали — 10 тис. 23 пацієнти.
Наразі в Україні на COVID-19 хворіють понад 377 тис. осіб. Про це свідчать дані Системи моніторингу поширення епідемії COVID-19 РНБО.
Найбільше нових випадків коронавірусу за добу зафіксували в таких регіонах України:
- Києві — 1 тис. 799 випадків;
- Одеській області — 889 випадків;
- Дніпропетровській області — 870 випадків;
- Київській області — 841 випадок;
- Львівській області — 813 випадків.
За добу здійснено понад 62,3 тис. тестувань на коронавірус.
За весь час епідемії коронавірусу в Україні:
- захворіли 745 тис. 123 особи;
- одужали 355 тис. 172 пацієнтів;
- померли 12 тис. 548 хворих.
Нагадаємо, в Міністерстві охорони здоров’я та Національній службі здоровʼя нещодавно заявили, що грошей на медицину та боротьбу з коронавірусом у проекті бюджету на 2021 рік закладено недостатньо.