В Україні триває епідемія коронавірусу

https://racurs.ua/ua/n147186-koronavirus-za-dobu-zabrav-jyttya-ponad-200-ukrayinciv-infografika.html

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Коронавірус в Україні продовжує активно поширюватися. За минулу добу, 30 листопада, зафіксовано ще 12 тис. 498 випадків цього захворювання. Серед нових випадків захворювання — 586 дітей та 646 медпрацівників.

Коронавірусна хвороба COVID-19 за добу забрала життя ще 221 українця. Міністр охорони здоров’я Максим Степанов повідомив про це на своїй сторінці в соціальній мережі Фейсбук.

Госпіталізували за добу 1 тис. 470 хворих, одужали — 10 тис. 23 пацієнти.

Наразі в Україні на COVID-19 хворіють понад 377 тис. осіб. Про це свідчать дані Системи моніторингу поширення епідемії COVID-19 РНБО.

Найбільше нових випадків коронавірусу за добу зафіксували в таких регіонах України:

Києві — 1 тис. 799 випадків;

Одеській області — 889 випадків;

Дніпропетровській області — 870 випадків;

Київській області — 841 випадок;

Львівській області — 813 випадків.

За добу здійснено понад 62,3 тис. тестувань на коронавірус.

За весь час епідемії коронавірусу в Україні:

захворіли 745 тис. 123 особи;

одужали 355 тис. 172 пацієнтів;

померли 12 тис. 548 хворих.

Нагадаємо, в Міністерстві охорони здоров’я та Національній службі здоровʼя нещодавно заявили, що грошей на медицину та боротьбу з коронавірусом у проекті бюджету на 2021 рік закладено недостатньо.