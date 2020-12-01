Степанов. Фото: 24 канал

https://racurs.ua/n147188-15-1-mlrd-na-vakcinaciu-predlagaet-zalojit-v-budjet-minzdrav-stepanov.html

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Максим Степанов, министр здравоохранения, предлагает заложить в бюджет на 2021 год 296 млрд грн на финансирование медицины. По его словам, эта сумма пойдет на достойные зарплаты для врачей и вакцинацию от коронавируса.

На сегодня в поданной ко второму чтению редакции законопроекта о госбюджете на медицину выделили всего 159 млрд грн. Об этом министр здравоохранения заявил во время брифинга сегодня, 1 декабря.

Степанов заявил, что врачи получают самую низкую заработную плату в стране, из-за чего Министерство будет настаивать на финансирование медицины по расчетам ведомства. По словам министра, сумма в 296 млрд грн пойдет на заработную плату для врачей, которая будет начинаться от 23 тыс. грн в месяц. В то же время заработная плата для медсестры и санитарки составит 17 тыс. и 13 тыс. соответственно.

Часть денег планируют потратить на обеспечение больниц препаратами и лекарствами, которые будут закупаться за государственный счет, а не за счет пациента.

Также 15,1 млрд грн из этой суммы планируется выделить на вакцинацию групп риска, учитывая цены на вакцину в мире. Прежде всего вакцинировать будут педагогов, полицейских, врачей и людей старше 60 лет, больных тяжелыми хроническими заболеваниями.

Напомним, ранее мы сообщали, что зарплаты врачей в 2021 году, вероятно, не вырастут, согласно озвученному ранее обещанию министра здравоохранения Максима Степанова. В проекте государственного бюджета на 2021 год не поддержали запрос Минздрава на повышение заработной платы медицинским работникам.