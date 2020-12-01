Таинственный монолит теперь обнаружили на территории Румынии. Фото: NewsFlash

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Ракурс

Таинственный металлический монолит на этот раз нашли на территории Румынии.

Объект обнаружили на холме Батка Доамней в районе города Пятра-Нямц в нескольких метрах от руин Дакийской крепости Петродава. Обелиск появился на месте археологических раскопок, в охраняемой зоне. Об этом заявила представитель местного ведомства по вопросам культуры и исторического наследия Роксана Жосану, сообщает Daily Mail.

По ее словам, в охраняемой зоне устанавливать какие-то объекты можно только при соответствующем разрешении, но за этот монолит никто не обращался. Румынский обелиск похож на найденную конструкцию в американской Юте, но это не прямоугольник, а прямоугольная трапецию со скошенной вершиной. Кроме того, его поверхность покрывают «узоры».

Ранее сообщалось, что загадочный металлический монолит обнаружили в пустыне американского штата Юта. Неизвестный объект нашли сотрудники Бюро авиабезопасности. Впоследствии стало известно, что таинственный монолит внезапно исчез. Расследование пользователей Reddit позволило определить приблизительную дату установки — между августом 2015 года и октябрем 2016 года. Больше всего артефакт похож на работы художника Джона Маккракена. Пользователи предполагают, что найденный в Юте объект могли фанаты художника, но ответственность за это пока никто не взял.