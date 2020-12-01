Гугл дудл. Фото: Гугл

https://racurs.ua/n147194-gugl-posvyatil-novyy-dudl-dekabrskim-prazdnikam-foto.html

Ракурс

Google, американская компания-поисковик, создала новый дудл, посвященный декабрьским праздникам в мире, в частности, Рождеству, Хануке, Дню подарков и Кванзазе.

На время декабря обычно приходятся новогодние и рождественские празднования у разных народов мира. Так, Рождество в США, как и в Западной Европе, отмечается ежегодно 25 декабря. Этот праздник с нетерпением ждут дети и взрослые, ведь атмосфера праздника присутствует во всем — украшенные улицы и дома, ожидания Санта-Клауса и подарков, большое количество вкусных праздничных блюд. Все это создает атмосферу сказки. Даже люди, которые не являются христианами, или относят себя к нерелигиозным, с удовольствием отмечают этот праздник.

Традиция дарить подарки на Рождество стала настолько популярной, что большинство магазинов заполняют свои склады еще задолго до начала праздника. Рождественские покупки является одним из главных занятий многих жителей планеты в декабре каждого года. Подарки дарят детям, членам семьи, близким друзьям, сотрудникам.

Кроме подарков, люди обычно пекут печенье, пироги и готовят другие сладости, которые в канун праздника раздают своим друзьям и соседям.



Также на декабрь приходится еврейский праздник Ханука, который отмечают 10 декабря. В этот день обычно зажигают свечи в течение восьми дней, ежедневно добавляя по одной. Зажженные в начале вечера, незадолго до захода солнца, свечи должны гореть не менее 30 минут после наступления темноты.

В Хануку принято давать детям немного денег «Ханука-гелт», чтобы приучить их к цдаку — сбору денег для бедных. Часть этих денег дети могут потратить на сладости.

В Украине в декабре празднуют Новый год — один из самых популярных календарных праздников. Этот день в течение столетий ежегодно отмечают, знают, любят и ждут люди. Празднование Нового Года в Украине носит светский характер, так как этот праздник не привязан к религиозному календарю. Однако праздник отмечается масштабно на уровне государства, города и села, его празднуют в кругу семьи, друзей.

Празднование Нового Года в Украине мало отличается от празднования этого дня в мире. Во всех городах главные площади украшаются елками. Украинцы покупают живые или искусственные елки для дома, и украшают их разнообразными елочными украшениями.

Этот праздник является особенно радостным для детей, поскольку в течение двух недель от Нового года до Старого Нового года проходят многочисленные детские развлекательные мероприятия. Кроме этого, основной интригой Нового Года остаются подарки от Деда Мороза. Детвора с нетерпением ждет новогоднего утра, когда можно отыскать множество подарков под елкой.

Напомним, ранее мы сообщали, что новый дудл от Google посвящено выдающемуся итальянскому детскому писателю Джанни Родари. В этом году 23 октября исполнилось 100 лет со дня его рождения. Родари стал известным на весь мир благодаря своим книгам «Приключения Чиполлино» и «Джельсомино в Стране лжецов».