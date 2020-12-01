На тлі протестів бізнесу у Раді вирішили терміново розглянути відтермінування закону про касові апарати, фото — РБК-Україна

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Закон про відтермінування касових апаратів для фізосіб-підприємців розглянуть у Верховній Раді терміново вже 1 грудня.



Спікер Дмитро Разумков поінформував про результати наради керівництва Ради з керівниками депутатських фракцій і груп, яка відбулася під час ранкового засідання.

На нараді домовилися про підготовку на основі зареєстрованих законопроектів проекту про врегулювання ситуації з ФОПами. Разумков доручив профільному комітету невідкладно зібратися о 12.00 на засідання і підготувати додатковий компромісний законопроект.

Законопроект можуть ухвалити на сьогоднішньому засіданні за основу і в цілому за процедурою ad hoc — тобто при одноразовому відхиленні від процедур, передбачених регламентом. Таке рішення приймається без обговорення шляхом голосування.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський пропонує відтермінувати до 1 січня 2022 року обов’язкове використання касових апаратів для фізосіб-підприємців. Відповідний проект закону глава держави зареєстрував у парламенті.

17 листопада парламент відхилив законопроект про відтермінування запровадження касових апаратів для фізичних осіб — підприємців.

Згідно з чинним законодавством, із 1 січня 2021 року використання РРО стане обов’язковим лише для певних категорій підприємців ІІ-IV груп. Йдеться про ризикові види діяльності, а саме: торгівля ювелірними виробами, текстильними товарами, вживаними товарами в магазинах, автозапчастинами, надання послуг готелями, ресторанами та туристичними агенціями.

Для всіх інших платників єдиного податку ІІ-IV груп такий обов’язок виникне з 1 квітня 2021 року. При цьому на платників єдиного податку І групи обов’язок застосовувати РРО взагалі не розповсюджуватиметься.