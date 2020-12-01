Вакцини Pfizer і BioNTech скоро з’являться в Європі

Вакцина. Фото: Istock

https://racurs.ua/ua/n147207-vakcyny-pfizer-i-biontech-skoro-z-yavlyatsya-v-ievropi.html

Ракурс

Вакцина від коронавірусу, яку активно винаходили ряд компаній, готова відразу у кількох фармацевтичних компаній, і показує високу ефективність.

Американська компанія Pfizer і німецька BioNTech вже направили запити в Європейське агентство лікарських засобів (EMA) для отримання умовного дозволу на використання розробленої ними вакцини від коронавірусу COVID-19. Про це повідомляють прес-служби фармацевтичних компаній.

Повідомляється, що Pfizer Inc. і BioNTech SE у, 30 листопада, подали офіційну заявку в Європейське агентство лікарських засобів (EMA) на отримання дозволу на умовне постачання їх потенційної вакцини BNT162b2 від коронавірусу.

Зазначимо, що ця вакцина показала ефективність у 95% на завершальному випробуванні. Ціна на вакцину буде варіюватися від 19,5 дол. до 37 дол.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що вакцина від коронавірусу американського виробника Moderna запобігає зараженню коронавірусом на 95%, а на 100% — запобігає важкому перебігу хвороби. Ціна на «чудо-вакцину» чимала — до 37 дол.

За даними випробувань, які проводила фармацевтична компанія, з 30 тис. учасників коронавірусом заразилися лише 196 осіб. Серед них 185 отримували плацебо, і лише 11 — вакцину. 30 хворих мали важкий перебіг хвороби, але всі вони були з групи, яка отримала плацебо. Один учасник випробувань помер, він теж отримав не вакцину, а плацебо.