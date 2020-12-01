Вакцины Pfizer и BioNTech скоро появятся в Европе

Вакцина. Фото: IStock

https://racurs.ua/n147207-vakciny-pfizer-i-biontech-skoro-poyavyatsya-v-evrope.html

Ракурс

Вакцина от коронавируса, которую активно изобретали ряд компаний, готова сразу у нескольких фармацевтических компаний и показывает высокую эффективность.

Американская компания Pfizer и немецкая BioNTech уже направили запросы в Европейское агентство лекарственных средств (EMA) для получения условного разрешения на использование разработанной ими вакцины от коронавируса COVID-19. Об этом сообщают пресс-службы фармацевтических компаний.

Сообщается, что Pfizer Inc. и BioNTech SE в понедельник, 30 ноября, подали официальную заявку в Европейское агентство лекарственных средств (EMA) на получение разрешения на условную поставку их потенциальной вакцины BNT162b2 от коронавируса.

Отметим, что эта вакцина показала эффективность в 95% на завершающем испытании. Цена на вакцину будет варьироваться от 19,5 долл. до 37 долл.

Напомним, ранее мы сообщали, что вакцина от коронавируса от американского производителя Moderna предотвращает заражение коронавирусом на 95%, а на 100% — предотвращает тяжелое течение болезни. Цена на «чудо-вакцину» немалая — до 37 долл.

По данным испытаний, которые проводила фармацевтическая компания, из 30 тыс. участников коронавирусом заразились только 196 человек. Среди них 185 получали плацебо, и лишь 11 — вакцину. 30 больных имели тяжелое течение болезни, но все они были из группы, которая получила плацебо. Один участник испытаний умер, он тоже получил не вакцину, а плацебо.