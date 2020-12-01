Рада урегулировала вопрос кассовых аппаратов для ФЛП

https://racurs.ua/n147208-kassovye-apparaty-dlya-flp-rada-uregulirovala-vopros.html

Ракурс

Введение кассовых аппаратов для малого бизнеса в Украине отложили до 1 января 2022 года. Нардепы сегодня срочно разработали новый законопроект и приняли его в первом чтении (320 голосов) и в целом (319 голосов «за»).

Профильный комитет Верховной Рады 1 декабря быстро разработал законопроект № 4439-д для урегулирования вопроса введения обязательных кассовых аппаратов для физических лиц-предпринимателей. Ранее спикер парламента Дмитрий Разумков дал комитету соответствующее поручение.

Закон разработали на базе тех законопроектов, которые были ранее зарегистрированы.

Во время заседания заместитель председателя профильного комитета Ярослав Железняк объяснил, что в законопроекте предлагается отменить кэшбек, а все лимиты (в частности по поводу фискализации) привязать к минимальной заработной плате.

Теперь лимиты будут зависеть от того, как мы будем работать. Если экономика будет расти, лимиты будут расти, — сказал Железняк.

Нардепы также уменьшили перечень рисковых групп и отменили большое количество штрафов для предпринимателей. В то же время оставлен мораторий на проверки до конца карантина.

«Ракурс» сообщал, что 30 ноября президент Украины Владимир Зеленский подал в парламент законопроект об отсрочке введения регистраторов расчетных операций (РРО). Также документом предлагается снизить штрафы и отменить возмещение покупателям за жалобу.

17 ноября Верховная Рада провалила законопроект № 4313-д об отсрочке кассовых аппаратов для физических лиц-предпринимателей.

С 1 января 2021 года использовании РРО должно было стать обязательным только для определенных категорий предпринимателей II-IV групп. Речь шла о таких видах деятельности: торговля ювелирными изделиями, текстильными товарами, бывшими в употреблении товарами в магазинах, автозапчастями, оказание услуг гостиницами, ресторанами и туристическими агентствами.

Предполагалось, что для других плательщиков единого налога II-IV групп такая обязанность возникнет с 1 апреля 2021 года, а на плательщиков единого налога первой группы обязанность применять РРО не будет распространяться.