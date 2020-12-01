Последствия сердечного приступа женщины и мужчины переносят по-разному. Фото: 24.kz

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Последствия сердечного приступа женщины и мужчины переносят по-разному.

Выяснилось, что женщины имеют на 20% более высокий уровень риска развития сердечной недостаточности или смерти в течение пяти лет после первого инфаркта. Ученые пока не назвали причину такой разницы, однако они надеются, что их работа обратит внимание на существующую проблему при восстановлении пациентов. Об этом 1 декабря сообщает Newsroom.

В ходе научного исследования проанализировали данные более 45 тыс. пациентов (30,8% женщин), госпитализированных с первым сердечным приступом в период с 2002 по 2016 год в Канаде. Ученые изучали инфаркт миокарда с подъемом сегмента ST и менее тяжелом типе без подъема сегмента ST. За пациентами наблюдали в среднем шесть лет.

Оказалось, что женщины сталкивались с инфарктом в более старшем возрасте, чем мужчины, однако они имели больше осложнений и больший риск развития сердечной недостаточности. Кроме того, выяснилось, что развитие сердечной недостаточности как в стационаре, так и после выписки оставался более высоким у женщин, чем у мужчин, при обоих типах инфаркта.

Кроме того, установлено, что:

Женщины имели более высокий уровень смертности в больнице, чем мужчины.

У женщин также были более сложные медицинские истории, включая высокое кровяное давление, диабет, фибрилляцию предсердий и хроническую обструктивную болезнь легких.

При этом ученые пришли к выводу, что женщины реже обращаются к специалисту по сердечно-сосудистой системе 72,8% против 84% у мужчин.

Напомним, ученые из Токийского столичного университета заявили, что болезнь Альцгеймера может возникать из-за мутации одного из ферментов.