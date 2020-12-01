«Подложить свинью» патрульным пытался нетрезвый водитель на Полтавщине

Свинья. Фото: Istock

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Курьезный случай между полицейскими и нетрезвым водителем произошел на Полтавщине. Мужчина в состоянии алкогольного опьянения пытался откупиться от инспекторов дорожного движения свиньей.

Водителя поймали за нарушением правил дорожного движения — он не включил указатель поворота соответствующего направления. Об этом сообщает пресс-служба полиции в Полтавской области.

Сообщается, что инспекторы остановили транспортное средство, и обнаружили у 35-летнего мужчины признаки алкогольного опьянения. Алкотестер Драгер показал результат — 2,06 ‰, что почти в 10 раз превышает допустимую норму. При составлении административного протокола водитель начал предлагать патрульным взятку в виде свиньи.



Неоднократные предупреждения полицейских об уголовной ответственности за такие предложения мужчину не останавливали, и он продолжал рекламировать выгодность своей взятки.

На место вызвали следственно-оперативную группу для фиксирования попытки взятничества и составили на водителя административные материалы по ч. 1 ст. 130 (управление транспортным средством в состоянии опьянения) и по ч. 2 ст. 122 (не предоставление сигнала световым указателем поворота соответствующего направления движения) КоАП.



Напомним, ранее мы сообщали, что руководитель налоговой инспекции Тернополя «погорел» на масштабной взятке. Правоохранители задержали начальника Тернопольской государственной налоговой инспекции ГУ ГПС в Тернопольской области и его сына — руководителя предприятия, а также двух гражданских лиц из числа так называемых «криминальных элементов». Они требовали 40 тыс. долл. взятки с угрозами расправы.