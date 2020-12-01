Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Свинья. Фото: Istock

«Подложить свинью» патрульным пытался нетрезвый водитель на Полтавщине

1 дек 2020, 14:55
999

Курьезный случай между полицейскими и нетрезвым водителем произошел на Полтавщине. Мужчина в состоянии алкогольного опьянения пытался откупиться от инспекторов дорожного движения свиньей.

Водителя поймали за нарушением правил дорожного движения — он не включил указатель поворота соответствующего направления. Об этом сообщает пресс-служба полиции в Полтавской области.


Сообщается, что инспекторы остановили транспортное средство, и обнаружили у 35-летнего мужчины признаки алкогольного опьянения. Алкотестер Драгер показал результат — 2,06 ‰, что почти в 10 раз превышает допустимую норму. При составлении административного протокола водитель начал предлагать патрульным взятку в виде свиньи.

Задержанный мужчина. Фото: пресс-служба полицииНеоднократные предупреждения полицейских об уголовной ответственности за такие предложения мужчину не останавливали, и он продолжал рекламировать выгодность своей взятки.

На место вызвали следственно-оперативную группу для фиксирования попытки взятничества и составили на водителя административные материалы по ч. 1 ст. 130 (управление транспортным средством в состоянии опьянения) и по ч. 2 ст. 122 (не предоставление сигнала световым указателем поворота соответствующего направления движения) КоАП.

Алкотест. Фото: пресс-служба полицииНапомним, ранее мы сообщали, что руководитель налоговой инспекции Тернополя «погорел» на масштабной взятке. Правоохранители задержали начальника Тернопольской государственной налоговой инспекции ГУ ГПС в Тернопольской области и его сына — руководителя предприятия, а также двух гражданских лиц из числа так называемых «криминальных элементов». Они требовали 40 тыс. долл. взятки с угрозами расправы.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter

.







Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров