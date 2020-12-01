Как коронавирус проникает в мозг, установили ученые. Фото: pl.ua

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Вирус SARS-CoV-2 проникает в мозг человека через нервные клетки в обонятельной слизистой оболочке.

К таким выводам биологи пришли после анализа образцов тканей 33 пациентов, умерших от коронавируса. Ученые обнаружили доказательства того, что COVID-19 распространяется по нервам от клеток, выстилающих горло и носовые пазухи, к мозгу. Об этом заявила группа немецких ученых из Берлинского института здоровья и университетской клиники Шарите, передает CNN.

По словам биологов, в тканях обонятельной слизистой оболочки обнаружили высокие концентрации вируса. Более низкие уровни COVID-19 нашли в роговице, конъюнктиве глаза и слизистой оболочке полости рта. Ученые уверены, что результаты исследования могут помочь объяснить потерю обоняния у людей, которые заражены коронавирусом.

Также сообщается, что биологи впервые получили с помощью электронного микроскопа изображение коронавируса, что проникает внутрь обонятельной слизистой оболочки.

Напомним, ученые установили, что психические расстройства угрожают людям, которые уже побороли коронавирус. У таких лиц, в частности, может возникнуть обсессивно-компульсивное расстройство.