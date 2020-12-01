Лесники определили цены на новогодние елки. Фото: Вежа

https://racurs.ua/n147216-lesniki-opredelili-ceny-na-novogodnie-elki-infografika.html

Ракурс

Стоимость новогодних елок подсчитали украинские лесники.

В 2020 году средняя цена на елки перед Новым годом составит 75 грн. Лесоводы планируют реализовать в Украине в 2020 году более 500 тыс. елок. Елочные базары при государственных лесхозпредприятиях откроются после 10 декабря. Об этом сообщается на веб-странице Государственного агентства лесных ресурсов.

По информации агентства, самые дешевые елки будут продавать в Харькове — 45 грн, а самые дорогие — в Ивано-Франковске. Здесь за елку нужно будет заплатить 120 грн.

Также лесники сообщили, что в Украине наибольшей популярностью пользуются сосна обыкновенная, сосна Палласа, ель европейская и ель белая.

Напомним, на Волыни, поймали крестьянина, который самовольно срубил 32 сосны для дальнейшей продажи в новогодние праздники. На него составили протокол, а материалы передали работникам полиции. Мужчине грозит административный штраф, а также возмещение убытков, причиненных лесу.