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Лесники определили цены на новогодние елки. Фото: Вежа

Лесники определили цены на новогодние елки (ИНФОГРАФИКА)

1 дек 2020, 15:37
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Стоимость новогодних елок подсчитали украинские лесники.

В 2020 году средняя цена на елки перед Новым годом составит 75 грн. Лесоводы планируют реализовать в Украине в 2020 году более 500 тыс. елок. Елочные базары при государственных лесхозпредприятиях откроются после 10 декабря. Об этом сообщается на веб-странице Государственного агентства лесных ресурсов.

По информации агентства, самые дешевые елки будут продавать в Харькове — 45 грн, а самые дорогие — в Ивано-Франковске. Здесь за елку нужно будет заплатить 120 грн.

Также лесники сообщили, что в Украине наибольшей популярностью пользуются сосна обыкновенная, сосна Палласа, ель европейская и ель белая.


Цены на елки в Украине. Фото: dklg.kmu.gov.ua

Напомним, на Волыни, поймали крестьянина, который самовольно срубил 32 сосны для дальнейшей продажи в новогодние праздники. На него составили протокол, а материалы передали работникам полиции. Мужчине грозит административный штраф, а также возмещение убытков, причиненных лесу.

Источник: Ракурс


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