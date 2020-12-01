Закон про інвестиційних нянь відправили на доопрацювання — що сталося

https://racurs.ua/ua/n147220-zakon-pro-investyciynyh-nyan-vidpravyly-na-doopracuvannya-scho-stalosya.html

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Закон про інвестиційні няні сьогодні, 1 грудня, Верховна Рада не підтримала у другому читанні та відправила на доопрацювання. За таке рішення під час пленарного засідання проголосували 245 нардепів.

Про це повідомляє прес-служба українського парламенту.

Депутати розглянули правки до президентського законопроекту щодо державної підтримки інвестиційних проектів зі значними інвестиціями № 3760, кільках з них знайшли підтримку у сесійній залі.

Підтвердження правок суттєво вплинуло на текст законопроекту і представник профільного комітету запропонував направити його на повторне друге читання. Тому документ не набрав необхідної кількості голосів для ухвалення у другому читанні і був направлений на доопрацювання.

Нагадаємо, документ передбачає низку стимулів для інвестиційних проектів від 30 млн євро. Прямий інвестиційний договір між інвестором та урядом можна буде укласти на 15 років. Угода зможе регулюватися міжнародним правом з можливістю міжнародного арбітражу. Також законопроект передбачає надання інвестору податкових пільг — звільнення від сплати податку на прибуток, звільнення від мита та ПДВ при ввезенні на територію України нового обладнання.

Документ дозволить спростити надання переважного права користування земельною ділянкою для реалізації проекту зі сплатою орендної плати за спеціальними умовами. Згідно із законопроектом, державна підтримка може надаватися, якщо розмір інвестицій у проект становить щонайменше 30 млн євро. Крім того, передбачається, що строк реалізації інвестпроекту не має перевищувати п’ять років.