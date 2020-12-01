Радар. Фото: прес-служба Укроборонпрому

https://racurs.ua/ua/n147219-zbroyni-syly-otrymaly-unikalnyy-radar-zdatnyy-pracuvaty-dystanciyno-i-v-gorah-foto.html

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Унікальний радар, здатний працювати на дистанції та у горах передало підприємство «НВК «Іскра» військовим. Нову радіолокаційну станцію 35Д6М виготовили у рамках державного замовлення 2020 року.

Сімейство радарів 35Д6 вже значний період часу використовується у Збройних Силах України та має позитивний досвід експлуатації. Про це повідомляє прес-служба «Укроборонпрому».

РЛС 35Д6М — це сучасна радіолокаційна станція зі збільшеною дальністю дії, покращеними параметрами траєкторної обробки, розширеними функціональними можливостями шляхом сучасних програмних рішень. Також ця РЛС може похизуватись здатністю працювати майже у будь-яких кліматичних умовах та у гірській місцевості.







Радар може додатково комплектуватись виносними робочими місцями — це дозволяє управляти станцією у повному обсязі на відстані до 300 м. РЛС може також опціонально комплектуватись обладнанням для взаємодії із зенітно-ракетними комплексами.



Також існує експортний варіант радару — 36Д6М, який представники іноземного замовника цінують за його надійність та невибагливість в експлуатації.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що в Україні створили надувну самохідну артилерійську установку (САУ). Артилерійський макет 2С3 САУ «Акація» представили на полігоні Широкий Лан. Зазначається, що цей макет САУ було презентовано під час командно-штабних навчань, де він отримав схвальні відгуки.