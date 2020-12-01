Депутата із партії «Фідес» затримали на секс-вечірці у Брюсселі

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У Брюсселі поліція зупинила секс-вечірку в одному з місцевих барів в центрі бельгійської столиці, були затримані 25 людей.

Один із затриманих — євродепутат, котрий нібито намагався втекти, але був затриманий правоохоронцями. Про це повідомляє The Brusells Times.

Зазначається, що 25 учасників вечірки, більшість з яких були чоловіками, оштрафували за порушення антикоронавірусних заходів.

Крім того, на місці події співробітники також виявили наркотики.

Інцидент стався увечері 27 листопада. За даними місцевих ЗМІ, затриманий — один із провідних членів партії «Фідес» — правої націоналістичної політсили прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана.

ЗМІ припускають, що це може бути Йожеф Саєр, який невдовзі після цього інциденту несподівано заявив, що подає у відставку.

Нагадаємо, у лютому цього року тодішнього голову Державної митної служби України Максима Нефьодова помітили в компанії напівголих дівчат в еротичних масках в одному з київських клубів.