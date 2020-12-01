Спосіб видобутку кисню і водню з солоної води на Марсі знайшли вчені. Фото:

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Ракурс

Паливо та кисень із солоної води на Марсі хочуть добувати науковці.

З цієї води навіть просто так не можна отримати кисень і водень — в процесі електролізу будуть розщеплюватися розчинені у воді солі, а не самі молекули H2O. Але дослідники з Вашингтонського університету в Сент-Луїсі знайшли спосіб отримання кисню та водню з солоної води. Про це повідомляється на веб-ресурсі Pnas.

Наразі до «Червоної планети» рухається марсохід Perseverance, який везе на своєму борту пристрій під назвою MOXIE, що дозволить ученим отримати кисень з вуглекислого газу в марсіанський атмосфері. Науковці планують, що новий пристрій дозволить отримувати у 25 разів більше кисню при тих же розмірах і масі.

Зазначається, що новий електролізер складається з пірохлорного анода з рутенату свинцю, а також вуглецевого катода, покритого шаром платини. Така конструкція в поєднанні з розчиненням в цільовій системі перхлорату дозволила вченим отримати кисень і водень з води з високим вмістом солей без необхідності в очищенні і нагріванні.

Раніше повідомлялося, що колонізація землянами Марса буде відбуватися з освоєнням нових матеріалів, які будуть придатними для атмосфери та ґрунту планети.