Микитась отримав нову підозру через аферу з квартирами для Нацгвардії

https://racurs.ua/ua/n147224-mykytas-otrymav-novu-pidozru-cherez-aferu-z-kvartyramy-dlya-nacgvardiyi.html

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Максим Микитась, екс-нардеп й колишній власник «Укрбуд Девелопмент», 1 грудня отримав нову підозру у справі про аферу з квартирами для Нацгвардії — Національне антикорупційне бюро повідомило екс-парламентарю про підозру у наданні хабара задля отримання «правильного» висновку судексперта.

Він підозрюється у наданні неправомірної вигоди за забезпечення видачі недостовірного письмового висновку судового експерта. Дії особи кваліфіковано за ч. 3 ст. 369 КК України, — інформує прес-служба НАБУ.

30 листопада про підозру у отриманні неправомірної вигоди повідомили заступнику директора Державного науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України (ДНДЕКЦ). Тоді слідство встановило, що слідчий призначив судову оціночно-будівельну експертизу, яка мала встановити дійсну ринкову вартість скандальних об'єктів нерухомості.

Колишній нардеп спільно з екс-посадовцем «Укрбуду» домовився із заступником директора ДНДЕКЦ про внесення недостовірних даних до експертизи. Таким чином різниця між ЖК на Печерську і на околиці Києва була встановлена на рівні 7 млн грн замість 81 млн грн. За це посадовець ДНДЕКЦ отримав машиномісце ринковою вартістю 250 тис. грн.

Нагадаємо, за угодою, укладеною Нацгвардією з компанією-забудовницею, в обмін на земельну ділянку площею близько 1 га в центрі Києва (колишня військова частина) Нацгвардія мала отримати у новозбудованому житловому комплексі 50 квартир та 30 паркомісць. Проте згодом сторони уклали додаткові угоди, за якими Нацгвардія відмовилась від цих квартир та паркомісць в обмін на 65 квартир у будинку, що та ж компанія-забудовник зводила на околиці Києва.