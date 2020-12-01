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Наїзд авто на пішоходів у Німеччині — четверо жертв і 30 потерпілих — новини світу

Авто у Німеччині «підкидало людей у повітря» — 30 потерпілих, четверо загиблих (ФОТО)

1 гру 2020, 18:40
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Наїзд авто на пішоходів у Німеччині забрав чотири життя, зокрема й малолітньої дівчинки, а кількість потерпілих зросла з 15 до 30. Інцидент стався у вівторок, 1 грудня, у німецькому Трірі, розташованому на південному заході країни.

Серед постраждалих є важко поранені. До цього повідомлялося про двох загиблих і 15 постраждалих. Водієм автомобіля Range Rover виявився 51-річний німець, виходець із району Трір-Саарбург. Його затримала поліція. Мотиви його вчинку наразі залишаються невідомими, пише Daily Mail.

За словами бургомістра Тріра Вольфрама Лайбі, водій діяв у стані афекту.

Відомо, що автомобіль виїхав на пішохідну зону, де зазвичай проходить Різдвяний ярмарок у місті Трір. Один зі свідків заявив, що сірий Range Rover «підкидав людей у повітря».


Наїзд авто на пішоходів у Німеччині / Daily Mail


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