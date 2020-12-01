Спецзасідання щодо Донбасу анонсувала РНБО

https://racurs.ua/ua/n147230-speczasidannya-schodo-donbasu-anonsuvala-rnbo.html

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Спеціальне засідання, головною темою якого стане обговорення ситуації на Донбасі, проведе Рада національної безпеки і оборони України (РНБО). Інформацію про підготовку засідання підтвердив секретар РНБО Олексій Данілов.

Разом з тим, чиновник чітко не повідомив, чи ухвалять на цьому засіданні план «Б» щодо урегулювання ситуації на сході України, пише 1 грудня УНІАН.

Це залежить від того, у який спосіб 18 членів РНБО розглядатимуть ті документи, які ми готуємо, надаємо, систематизуємо, аналізуємо, — залежно від цього прийматиметься те чи інше рішення, — сказав Данілов.

За його словами, засідання відбудеться «у прив’язці до того, що треба приймати ті чи інші управлінські рішення».

Рішення РНБО — це управлінські рішення, які інсталюються указом президента, і вони мають далі бути обов’язковими для всіх, для виконання… Планується дати оцінку ситуації у Донецькій і Луганській області, і що надалі нам треба робити для того, щоби настав мир, — зазначив секретар РНБО.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що обмін полоненими між Україною та ОРДЛО, який планувався перед Новим роком, поставила під сумнів Росія та підконтрольні їй бойовики. Натомість у Тристоронній контактній групі запевняють, що такі дії є інформаційним супроводом з боку РФ, а також шантажем.