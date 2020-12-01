Спецзаседание по Донбассу анонсировали в СНБО

https://racurs.ua/n147230-speczasedanie-po-donbassu-anonsirovali-v-snbo.html

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Специальное заседание, главной темой которого станет обсуждение ситуации на Донбассе, проведет Совет национальной безопасности и обороны Украины (СНБО). Информацию о подготовке заседания подтвердил секретарь СНБО Алексей Данилов.

Вместе с тем, чиновник четко не сообщил, будет ли утвержден на этом заседании план «Б» по урегулированию ситуации на востоке Украины, пишет 1 декабря УНИАН.

Это зависит от того, каким образом 18 членов СНБО будут рассматривать те документы, которые мы готовим, предоставляем, систематизируем, анализируем — в зависимости от этого будет приниматься то или иное решение, — сказал Данилов.

По его словам, заседание состоится «с привязкой к тому, что надо принимать те или иные управленческие решения».

Решения СНБО — это управленческие решения, которые устанавливаются указом президента, и они дальше быть обязательными для всех, для исполнения… Планируется дать оценку ситуации в Донецкой и Луганской областях, и что в дальнейшем нам надо делать для того, чтобы наступил мир, — отметил секретарь СНБО.

Напомним, ранее мы сообщали, что обмен пленными между Украиной и ОРДЛО, который планировался перед Новым годом, поставила под сомнение Россия и подконтрольные ей боевики. Тем временем в Трехсторонней контактной группе уверяют, что такие действия являются информационным поводом со стороны РФ, а также шантажом.