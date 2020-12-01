Аваков отреагировал на угрозы украинцам венгерского происхождения

https://racurs.ua/n147229-avakov-otreagiroval-na-ugrozy-ukraincam-vengerskogo-proishojdeniya.html

Ракурс

Арсен Аваков, министр внутренних дел, 1 декабря отреагировал на угрозы украинцам венгерского происхождения, озвученные в видеоролике якобы «Правого сектора». По его словам, Украина намерена «жестко преследовать нацистов и экстремистов».

Украинское государство будет жестко преследовать нацистов и экстремистов, которые наряжаются «патриотами» и несут угрозу нашим гражданам. Провокаторы, которые угрожают украинцам венгерского происхождения, — это враги государства. Приложим все усилия, чтобы их разоблачить и наказать, — написал Аваков в Твиттере.

Глава МВД утверждает, что Украина защитит своих граждан от экстремистов, «даже если провокацию устроили спецслужбы вражеской страны».

Министерство внутренних дел сообщает, что на днях ряд закарпатских интернет-ресурсов опубликовали видеоролик с изображением неидентифицированного лица в маске, которое на фоне якобы указателя населенного пункта Берегово в Закарпатской области и с символикой «Правого сектора» угрожает украинцам венгерского происхождения. На официальном сайте «Правого сектора» такое видео отсутствует.

Напомним, сейчас в отношениях между Украиной и Венгрией наблюдается новый виток обострения. 30 ноября Служба безопасности Украины сообщила об обысках в Обществе венгров Закарпатья из-за «вероятной причастности иностранного фонда к деятельности, направленной на нарушение государственного суверенитета Украины».

Глава МИД Венгрии Петер Сиярто раскритиковал обыски. В своем видеообращении на Фейсбуке он заявил, что 1 декабря будет встречаться с ответственным по вопросам НАТО, чтобы обсудить вопрос членства Украины в Альянсе. Сиярто также сообщил, что из-за обысков в МИД Венгрии вызвали посла Украины в Венгрии, «чтобы выразить свое недовольство действиями Киева».