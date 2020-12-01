Столкновения возникли на митинге предпринимателей под Радой. Фото:

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Акция протеста под Верховной Радой 1 декабря сопровождается столкновениями.

Потасовка на митинге произошла после того, как участники акции протеста перекрыли народным депутатам выход из здания парламента. Полиция частично оттеснила активистов и сделала коридор для прохода нардепов. В этот момент между участниками акции и правоохранителями произошла небольшая потасовка. Об этом заявила пресс-служба полиции Киева.

По информации правоохранителей, другая группа пикетчиков на улице Шелковичной возле комитетов Рады заблокировала движение автомобилей для въезда и выезда. Сейчас на месте происшествия полицейские проводят с участниками акции превентивную работу, чтобы восстановить правопорядок.

Напомним, митинг физических лиц-предпринимателей у здания Верховной Рады в центре Киева парализовал движение транспорта на Крещатике. Участники акции выступают против предусмотренного законодательством с 1 января 2021 года обязательства использовать фискальные кассовые аппараты для определенных категорий предпринимателей II-IV групп.