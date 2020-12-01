Когда наступает опасная «вторая волна» болезни у COVID-пациентов

https://racurs.ua/n147227-kogda-nastupaet-opasnaya-vtoraya-volna-bolezni-u-covid-pacientov.html

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Когда наступает опасная «вторая волна» коронавирусной болезни у COVID-пациентов, рассказал доцент кафедры инфекционных болезней в университете Альберты Илан Шварц.

Хотя большинство пациентов выздоравливают примерно за неделю, у значительного числа наблюдается ухудшение в «очень неприятную вторую волну» болезни, — отметил Шварц в интервью The New York Times, пишет «УП.Життя».

После начальных симптомов ситуация выходит на стабилизацию, иногда немного улучшается, а затем наблюдается новый виток ухудшения состояния. Дни болезни с пятого по десятый часто являются наиболее тревожными из-за респираторных осложнений COVID-19, особенно у пациентов пожилого возраста или тех, кто страдает такими сопутствующими заболеваниями как высокое кровяное давление, ожирение или диабет.

У молодых пациентов, у которых развиваются осложнения, борьба может начаться чуть позже — с 10 по 12 день. В то же время большинство людей, перенесших две недели болезни почти бессимптомно, скорее всего, оказываются на пути к выздоровлению.

С Covid-19 я говорю людям, что надо примерно неделю, когда я хочу, чтобы они действительно обращали внимание на то, как себя чувствуют. Не стоит успокаиваться и думать, что все закончилось, — говорит доцент кафедры здравоохранения и медицины в Нью-Йоркском университете Леора Горвиц.

Напомним, во время проверки пациентов с пневмонией в результате COVID-19 часто обнаруживают «помутнение шлифованного стекла» — туманный вид в нижней части обоих легких. Кроме этого, уровень кислорода может падать настолько медленно, что пациент этого даже не замечает. Такое положение медики называют тихой гипоксией. Нормальный диапазон насыщения кислородом составляет около 96−99%.