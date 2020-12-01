Погода в Украине. Фото: mvestnik.ru

https://racurs.ua/n147226-sneg-i-moroz-pogoda-v-ukraine-na-2-dekabrya-karta.html

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Погода в Украине 2 декабря будет морозной и снежной, а местами и дождливой.

В восточных и западных регионах ночью обещают заморозки — от 0° до 4° мороза. В других регионах в темное время суток ожидается от 0° до 4° тепла, а днем воздух прогреется до 2−7° выше нуля по Цельсию. Ветер обещают восточный и северо-восточный 7−12 м/с. Об этом сообщает Гидрометцентр Украины.

Погода в Киеве 2 декабря ожидается со снегом в течение суток. Ночью воздуха ожидается от 1° до 3° мороза, а днем от 1 тепла до 1° мороза.

Погода в Харькове также будет морозной и ясной. Температуру воздуха ночью прогнозируют морозную — 2−4° с отметкой минус, днем от 1° тепла до 1° мороза.

Погода Одессе завтра ожидается дождливая и с мокрым снегом. Температура воздуха ночью прогнозируется 0−2° тепла, а днем обещают 3−5° выше нуля.

Погода во Львове в пятницу будет малооблачной. Температурные показатели следующие — ночью 6−8° мороза, а днем — от 1° мороза до 1° выше нуля по Цельсию.

Погодные условия в Карпатах 2 декабря тоже будут морозными. Столбики термометров ночью покажут 1−4° тепла, а днем от 3° тепла до 3° мороза.

Геомагнитная обстановка в Украине 2 декабря прогнозируется относительно спокойная. В течение суток возможны небольшие возмущения.

Ранее сообщалось, что погода в Украине 1 декабря ожидалась прохладная и преимущественно пасмурная. В некоторых регионах юга и севера страны ожидался мокрый снег.