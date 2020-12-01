Погода в Україні. Фото: mvestnik.ru

https://racurs.ua/ua/n147226-snig-ta-moroz-pogoda-v-ukrayini-na-2-grudnya-karta.html

Ракурс

Погода в Україні 2 грудня буде морозною та сніжною, а подекуди й дощовою.

У східних та західних регіонах вночі обіцяють заморозки — від 0° до 4° морозу. В інших регіонах у темну пору доби очікується від 0° до 4° тепла, а вдень повітря прогріється до 2−7° вище нуля за Цельсієм. Вітер обіцяють східний та північно-східний 7−12 м/с. Про це повідомляє Гідрометцентр України.

Погода у Києві 2 грудня очікується з снігом упродовж доби. Вночі повітря очікується від 1° до 3° морозу, а вдень від 1 тепла до 1° морозу.

Погода в Харкові також буде морозною та ясною. Температуру повітря вночі прогнозують морозну — 2−4° із позначкою мінус, вдень від 1° тепла до 1° морозу.

Погода Одесі завтра очікується дощова та з мокрим снігом. Температура повітря вночі прогнозується 0−2° тепла, а вдень обіцяють 3−5° вище нуля.

Погода у Львові у п’ятницю буде малохмарною. Температурні показники наступні — вночі 6−8° морозу, а вдень — від 1° морозу до 1° вище нуля за Цельсієм.

Погодні умови в Карпатах 2 грудня теж будуть морозними. Стовпчики термометрів вночі покажуть 1−4° тепла, а вдень від 3° тепла до 3° морозу.

Геомагнітна обстановка в Україні 2 грудня прогнозується відносно спокійна. Впродовж доби можливі невеликі збурення.

Раніше повідомлялося, що погода в Україні 1 грудня очікувалася прохолодна і переважно похмура. У деяких регіонах півдня та півночі країни очікувався мокрий сніг.