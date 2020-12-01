Коли настає небезпечна “друга хвиля” хвороби у COVID-пацієнтів

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Коли настає небезпечна «друга хвиля» коронавірусної хвороби у COVID-пацієнтів, розповів доцент кафедри інфекційних хвороб в університеті Альберти Ілан Шварц.

Хоча більшість пацієнтів одужують приблизно за тиждень, у значної кількості людей спостерігається погіршення в «дуже неприємну другу хвилю» хвороби, — зазначив Шварц в інтерв’ю The New York Times, пише «УП.Життя».

Після початкових симптомів ситуація виходить на стабілізацію, іноді трохи покращується, а потім спостерігається новий виток погіршення стану. Тому дні хвороби з п’ятого по десятий часто є найбільш тривожним часом для респіраторних ускладнень COVID-19, особливо для пацієнтів літнього віку або тих, хто має такі супутні захворювання як високий кров’яний тиск, ожиріння або діабет.

У молодих пацієнтів, в яких розвиваються ускладнення, боротьба може початися трохи пізніше — з 10 по 12 день. Водночас більшість людей, які перенесли два тижні хвороби майже безсимптомно, швидше за все, опиняються на шляху до одужання.

З Covid-19 я кажу людям, що треба приблизно тиждень, коли я хочу, щоб вони дійсно звертали увагу на те, як почуваються. Не варто заспокоюватися і думати, що все закінчилося, — зауважує доцент кафедри охорони здоров’я та медицини в Нью-Йоркському університеті Леора Горвіц.

Нагадаємо, під час перевірки пацієнтів із пневмонією внаслідок COVID-19 часто виявляють «помутніння шліфованого скла» — туманний вигляд у нижній частині обох легенів. Окрім цього, рівень кисню може падати настільки повільно, що пацієнт цього навіть не помічає. Такий стан медики називають тихою гіпоксією. Нормальний діапазон насичення киснем становить близько 96−99%.