Сутички виникли на мітингу підприємців під Радою. Фото:

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Акція протесту під Верховною Радою 1 грудня супроводжується сутичками.

Штовханина на мітингу сталася після того, як у часники акції протесту перекрили народним депутатам вихід із будівлі парламенту. Поліція частково відтіснила активістів та зробила коридор для проходу нардепів. У цей момент між учасниками акції та правоохоронцями відбулася невелика штовханина. Про це заявила прес-служба поліції Києва.

За інформацією правоохоронців, інша група пікетувальників на вулиці Шовковичній біля комітетів Ради заблокувала рух автомобілів для в’їзду та виїзду. Наразі на місці події поліцейські проводять з учасниками акції превентивну роботу аби відновити правопорядок.

Нагадаємо, мітинг фізичних осіб-підприємців біля будівлі Верховної Ради у центрі Києва паралізував рух транспорту на Хрещатику. Учасники акції виступають проти передбаченого законодавством з 1 січня 2021 року зобов’язання використовувати фіскальні касові апарати для певних категорій підприємців ІІ-IV груп.