Аваков відреагував на погрози українцям угорського походження

https://racurs.ua/ua/n147229-avakov-vidreaguvav-na-pogrozy-ukrayincyam-ugorskogo-pohodjennya.html

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Арсен Аваков, міністр внутрішніх справ, 1 грудня відреагував на погрози українцям угорського походження, озвучені у відеоролику нібито «Правого сектора». За його словами, Україна «жорстко переслідуватиме нацистів та екстремістів».

Українська держава жорстко переслідуватиме нацистів та екстремістів, які рядяться у патріотів і несуть загрозу нашим громадянам. Провокатори, які погрожують українцям угорського походження, — це вороги держави. Прикладемо всі зусилля, щоб їх викрити і покарати, — написав Аваков у Твіттер.

Глава МВС переконує, що Україна захистить своїх громадян від екстремістів, «навіть якщо провокацію погрозами влаштували спецслужби ворожої країни».

Міністерство внутрішніх справ повідомляє, що днями низка закарпатських інтернет-ресурсів опублікували відеоролик із зображенням неідентифікованої особи в масці, яка на тлі начебто покажчика населеного пункту Берегове Закарпатської області із символікою «Правого сектору» погрожує українцям угорського походження. На офіційному сайті «Правого сектору» таке відео відсутнє.

Нагадаємо, нині у відносинах між Україною та Угорщиною спостерігається новий виток загострення. 30 листопада Служба безпеки України повідомила про обшуки в Товаристві угорців Закарпаття через «ймовірну причетність іноземного фонду до діяльності, спрямованої на порушення державного суверенітету України».

Очільник МЗС Угорщини Петер Сіярто розкритикував обшуки. У своєму відеозверненні на Фейсбук він заявив, що 1 грудня зустрічатиметься із відповідальним з питань НАТО, щоб обговорити питання членства України в Альянсі. Сіярто також повідомив, що через обшуки до МЗС Угорщини викликали посла України в Угорщині, «щоб висловити своє незадоволення діями керівництва України в Києві».