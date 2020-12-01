Брюссель сумнівається у незалежності НБУ — звіт про реалізацію асоціації Україна-ЄС

https://racurs.ua/ua/n147232-brussel-sumnivaietsya-u-nezalejnosti-nbu-zvit-pro-realizaciu-asociaciyi-ukrayina-ies.html

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Побоювання щодо незалежності Національного банку України (НБУ), незважаючи на спадкоємність політики регулятора, зберігає Європейський Союз.

Про це повідомляється у щорічному звіті Брюсселя щодо реалізації асоціації ЄС-Україна, який було оприлюднено у вівторок, 1 грудня.

Глава Нацбанку подав у відставку 1 липня, посилаючись на «систематичний політичний тиск», що заважає йому виконувати свої обов’язки… Хоча НБУ продемонстрував високий ступінь спадкоємності своєї політики, побоювання щодо незалежності установи зберігаються, — вказано у звіті, пише «Інтерфакс-Україна».

Євросоюз зазначив, що після зміни глави НБУ троє з п’ятьох членів правління Нацбанку були замінені після написання заяв про відставку (йдеться про Сергія Холода і Романа Борисенка) або непродовження своїх мандатів (Олег Чурій). Водночас ще двоє представників «старої команди» — перший заступник голови Катерина Рожкова та Дмитро Сологуб — зазнають тиску, зокрема у виді доган за публічні виступи, а також скорочення повноважень.

У Брюсселі додають, що незважаючи на ухвалення у травні необхідного для співпраці з Міжнародним валютним фондом банківського закону, що допомогло захистити фінансову стабільність України, «липнева» відставка глави Нацбанку Якова Смолія викликала занепокоєння щодо довгострокової грошово-кредитної та фінансової стабільності України.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що керівників Національного банку України Катерину Рожкову та Дмитра Сологуба покарали за публічні заяви щодо гарантування незалежності регулятора. Перший заступник голови Нацбанку Рожкова та заступник голови Сологуб отримали догани, їм Рада НБУ висловила недовіру.

Рожкова вважає таке рішення «перемогою минулого над майбутнім» і тривожним сигналом для незалежності Нацбанку, оскільки менеджерів НБУ покарали за спілкування зі ЗМІ.