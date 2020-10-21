Очільник НБУ відібрав у Рожкової більшість повноважень та привласнив їх собі

Рожкова. Фото: Економічна правда

https://racurs.ua/ua/n145394-ochilnyk-nbu-vidibrav-u-rojkovoyi-bilshist-povnovajen-ta-pryvlasnyv-yih-sobi.html

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Національний банк України змінив підпорядкування структурних підрозділів між членами правління. Більшість повноважень першого заступника голови органу Катерини Рожкової перейшли до очільника банку Кирила Шевченка.

Відтепер Рожкова лише керуватиме підрозділами за вертикаллю «Регулювання фінансового сектору». Про це повідомляється на сайті НБУ.

Натомість функції нагляду за діяльністю учасників цих ринків виконуватимуть підрозділи, що входять до вертикалі «Пруденційний нагляд і загальні питання». Раніше це належало до компетенції Рожкової, а тепер цим займеться очільник банку.

Голова НБУ здійснюватиме загальне керівництво та контролюватиме діяльність підрозділів, віднесених до вертикалі «Пруденційний нагляд і загальні питання», до якої приєдналася вертикаль «Загальний блок».

Відтепер до неї додатково віднесли департаменти банківського нагляду, виїзних перевірок, ліцензування, фінансового моніторингу, аналітики та наглядових технологій, а також нагляд за ринком небанківських фінансових послуг.

Департамент методології регулювання діяльності небанківських фінансових установ від вертикалі «Монетарна стабільність» переходить до новоствореної вертикалі «Регулювання фінансового сектору». Керівництво та контроль за вертикаллю здійснюватиме Дмитро Сологуб.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що керівників Національного банку України Катерину Рожкову та Дмитра Сологуба покарали за публічні заяви щодо гарантування незалежності регулятора. Перший заступник голови Нацбанку Рожкова та заступник голови Сологуб отримали догани, їм Рада НБУ висловила недовіру.

Рожкова вважає таке рішення «перемогою минулого над майбутнім» і тривожним сигналом для незалежності Нацбанку, оскільки менеджерів НБУ покарали за спілкування зі ЗМІ.