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F-22 перехопили біля Аляски російські бомбардувальники. Фото: NORAD
Росія перевірила американську ППО біля Аляскиhttps://racurs.ua/ua/n145393-amerykanski-vynyschuvachi-perehopyly-bilya-alyasky-rosiyski-bombarduvalnyky.htmlРакурс
Винищувачі США F-22 поблизу берегів Аляски перехопили російські бомбардувальники Ту-95.
Інцидент стався у ніч з 19 на 20 жовтня, повідомило Командування аерокосмічної оборони Північної Америки (NORAD).
Два російські бомбардувальники Ту-95 перебували в небі поблизу берегів Аляски понад годину. Їх супроводжувала пара Су-35. Увесь цей час російська авіація не залітала у повітряний простір США.
Як заявив командувач аерокосмічної оборони Північної Америки генерал Глен ВанГерк, сили NORAD 24/7/365 готові відповісти на можливі загрози Канаді та Сполученим Штатам.
Швидкість та готовність нашого персонального складу забезпечує успіх у протистоянні потенційним загрозам в аерокосмічній сфері, — додав командувач аерокосмічної оборони Північної Америки.
Нагадаємо, Москва обурилася через польоти літаків США над Україною. У російському Міноборони заявили, що спільні україно-американські польоти не сприяють розрядці напруженості в регіоні.
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