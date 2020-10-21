F-22 перехопили біля Аляски російські бомбардувальники. Фото: NORAD

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Ракурс

Винищувачі США F-22 поблизу берегів Аляски перехопили російські бомбардувальники Ту-95.

Інцидент стався у ніч з 19 на 20 жовтня, повідомило Командування аерокосмічної оборони Північної Америки (NORAD).

Два російські бомбардувальники Ту-95 перебували в небі поблизу берегів Аляски понад годину. Їх супроводжувала пара Су-35. Увесь цей час російська авіація не залітала у повітряний простір США.

Як заявив командувач аерокосмічної оборони Північної Америки генерал Глен ВанГерк, сили NORAD 24/7/365 готові відповісти на можливі загрози Канаді та Сполученим Штатам.

Швидкість та готовність нашого персонального складу забезпечує успіх у протистоянні потенційним загрозам в аерокосмічній сфері, — додав командувач аерокосмічної оборони Північної Америки.

Нагадаємо, Москва обурилася через польоти літаків США над Україною. У російському Міноборони заявили, що спільні україно-американські польоти не сприяють розрядці напруженості в регіоні.