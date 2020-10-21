F-22 перехватили у Аляски российские бомбардировщики. Фото: NORAD

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Ракурс

Истребители США F-22 возле берегов Аляски перехватили российские бомбардировщики Ту-95.

Инцидент произошел в ночь с 19 на 20 октября, сообщило Командование аэрокосмической обороны Северной Америки (NORAD).

Два российских бомбардировщика Ту-95 находились в небе у берегов Аляски более часа. Их сопровождали два Су-35. Все это время российская авиация не залетала в воздушное пространство США.

Как заявил командующий аэрокосмической обороны Северной Америки генерал Глен ВанГерк, силы NORAD 24/7/365 готовы ответить на возможные угрозы Канаде и Соединенным Штатам.

Скорость и готовность нашего персонального состава обеспечивает успех в противостоянии потенциальным угрозам в аэрокосмической сфере, — добавил командующий аэрокосмической обороны Северной Америки.

Напомним, Москва возмутилась из-за полетов самолетов США над Украиной. В российском Минобороны заявили, что совместные украино-американские полеты не способствуют разрядке напряженности в регионе.