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F-22 перехватили у Аляски российские бомбардировщики. Фото: NORAD
Россия проверила американскую ПВО возле Аляскиhttps://racurs.ua/n145393-amerikanskie-istrebiteli-perehvatili-u-alyaski-rossiyskie-bombardirovschiki.htmlРакурс
Истребители США F-22 возле берегов Аляски перехватили российские бомбардировщики Ту-95.
Инцидент произошел в ночь с 19 на 20 октября, сообщило Командование аэрокосмической обороны Северной Америки (NORAD).
Два российских бомбардировщика Ту-95 находились в небе у берегов Аляски более часа. Их сопровождали два Су-35. Все это время российская авиация не залетала в воздушное пространство США.
Как заявил командующий аэрокосмической обороны Северной Америки генерал Глен ВанГерк, силы NORAD 24/7/365 готовы ответить на возможные угрозы Канаде и Соединенным Штатам.
Скорость и готовность нашего персонального состава обеспечивает успех в противостоянии потенциальным угрозам в аэрокосмической сфере, — добавил командующий аэрокосмической обороны Северной Америки.
Напомним, Москва возмутилась из-за полетов самолетов США над Украиной. В российском Минобороны заявили, что совместные украино-американские полеты не способствуют разрядке напряженности в регионе.
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