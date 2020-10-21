Глава НБУ отобрал у Рожковой большинство полномочий и присвоил их себе

Рожкова. Фото: Экономическая правда

https://racurs.ua/n145394-glava-nbu-otobral-u-rojkovoy-bolshinstvo-polnomochiy-i-prisvoil-ih-sebe.html

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Национальный банк Украины изменил подчинение структурных подразделений между членами правления. Большинство полномочий первого заместителя главы органа Екатерины Рожковой перешли главе банка Кириллу Шевченко.

Отныне Рожкова будет руководить только подразделениями по вертикали «Регулирование финансового сектора». Об этом сообщается на сайте НБУ.

В свою очередь функции надзора за деятельностью участников этих рынков будут выполнять подразделения, входящие в вертикаль «Пруденциального надзора и общих вопросов». Раньше это относилось к компетенции Рожковой, а теперь этим займется глава банка.

Глава НБУ будет осуществлять общее руководство и контролировать деятельность подразделений, отнесенных к вертикали «Пруденциального надзора и общих вопросов», к которой добавили вертикаль «Общий блок».

Теперь к ней дополнительно отнесли департаменты банковского надзора, выездных проверок, лицензирования, финансового мониторинга, аналитики и надзорных технологий, а также надзор за рынком небанковских финансовых услуг.

Департамент методологии регулирования деятельности небанковских финансовых учреждений от вертикали «Монетарная стабильность» переходит в новую вертикаль «Регулирование финансового сектора». Руководство и контроль за вертикалью будет осуществлять Дмитрий Сологуб.

Напомним, ранее мы сообщали, что руководителей Национального банка Украины Екатерину Рожкову и Дмитрия Сологуба наказали за публичные заявления по обеспечению независимости регулятора. Первый заместитель главы Нацбанка Рожкова и заместитель главы Сологуб получили выговоры, им Совет НБУ выразил недоверие.

Рожкова считает такое решение «победой прошлого над будущим» и тревожным сигналом для независимости Нацбанка, поскольку менеджеров НБУ наказали за общение со СМИ.