Гімн Угорщини на Закарпатті — СБУ перевірить співи депутатів під час присяги

https://racurs.ua/ua/n147235-gimn-ugorschyny-na-zakarpatti-spivy-deputativ-pid-chas-prysyagy-pereviryt-sbu.html

Ракурс

Служба безпеки України перевіряє інформацію щодо можливих ознак протиправної діяльності у діях депутатів Сюртівської ОТГ з Ужгородського району Закарпатської області.

Про це у вівторок, 1 грудня, повідомив прес-центр СБУ.

21 листопада під час складання присяги депутатами Сюртівської сільської об'єднаної територіальної громади, за ініціативи голови, частина обранців виконала національний гімн Угорщини. Отримані матеріали щодо цієї події наразі ретельно перевіряються, — йдеться у повідомленні СБУ.

У відомстві наголосили, що за результатами перевірки будуть вжиті заходи.

Нагадаємо, раніше нардепи-«слуги» Віталій Безгін та Олександр Корнієнко просили Офіс генпрокурора та СБУ внести до Єдиного реєстру досудових розслідувань відомості про ймовірне скоєння новообраними депутатами Сюртівської ОТГ кримінальних правопорушень, а також негайно розпочати відповідне досудове розслідування.

СБУ також провела обшуки на Закарпатті у функціонерів одного з місцевих благодійних фондів, який підозрюється в діяльності, спрямованій на порушення державного суверенітету України. Під час обшуків правоохоронці виявили низку друкованих матеріалів, які популяризують так звану «Велику Угорщину» і створення етнічної автономії на Закарпатті.

За даними ЗМІ, обшуки проводилися в Товаристві угорської культури Закарпаття. Глава МЗС Угорщини Петер Сіярто різко розкритикував обшуки.