Тисячі доісторичних малюнків знайшли в джунглях Амазонки — новини науки

https://racurs.ua/ua/n147236-tysyachi-doistorychnyh-naskelnyh-malunkiv-znayshly-v-djunglyah-amazonky-foto-video.html

Ракурс

Десятки тисяч наскельних малюнків льодовикового періоду виявила експедиція науковців з Великої Британії та Колумбії у лісах Амазонки поблизу Серранії-де-ла-Ліндоса, поруч із національним парком Чірібікете. На цих наскельних малюнках, створених близько 12,5 тис. років тому, зображені, зокрема, нині вимерлі види тварин.

Вчені почали досліджувати одну з найбагатших колекцій доісторичного наскельного образотворчого мистецтва, пише The Guardian з посиланням на документальний фільм каналу Channel 4 «Таємниці джунглів: Загублені королівства Амазонки», який транслюватимуть цьогоріч у грудні.

Малюнки зроблені на скелях, що простягаються територією Колумбії більш як на 10 км. Це місце вже охрестили «Сікстинською капелою древніх». Вперше про існування наскельних зображень стало відомо торік, однак ця інформація трималася в секреті.

Місце настільки нове, що вони ще навіть не дали йому назви, — розповідає ведуча документального фільму археолог Елла Аль-Шамах.

Вік наскельних малюнків частково можна визначити за зображеннями вимерлих тварин льодовикового періоду, таких як мастодонт, доісторичний родич слона, який вимер в Південній Америці приблизно 12 тис. років тому. Є також зображення палеолами — вимерлого верблюда, гігантських лінивців і коней льодовикового періоду. Інші зображення включають риб, черепах, ящірок і птахів, людей, які танцюють і тримаються за руки.

На думку вчених, на вивчення цих малюнків підуть покоління. Територія, на якій виявлено малюнки, донедавна була повністю закритою. Нині для безпечного входу до неї все ще ведуться переговори.