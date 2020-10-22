Судебная система Украины. Фото: iStock

https://racurs.ua/2735-kak-ojivit-mertvoe-delo.html

Ракурс

О том, что очищение судебной власти ни шатко, ни валко, но все же идет, говорят прецеденты, когда Высший совет правосудия отстраняет судей от работы за те или иные проступки. В мае нынешнего года одним из отстраненных судей стал даже судья Верховного суда. Но если последнего отстранили от исполнения правосудия за вождение в нетрезвом виде (что, безусловно, проступок серьезный, однако не касающийся профессиональных обязанностей судьи), то свежий случай отстранения судьи Святошинского суда очень ярко демонстрирует типичные пороки украинской судебной системы.

Недавно Высший совет правосудия отстранил судью Святошинского районного суда Татьяну Величко, и сейчас решается вопрос о ее возможном увольнении. История, начавшаяся в 2012 году и приведшая к отстранению судьи, откровенно попахивает коррупцией.

Итак, в Киеве есть несколько фармацевтических предприятий, два самых крупных из них — Борщаговский химико-фармацевтический завод и фармацевтическая фирма «Дарница».

Восемь лет назад Главное управление коммунальной собственности Киева собралось продать почти треть акций Борщаговского завода, но цену, запрашиваемую за 30% акций, не удавалось сразу установить. Вначале их оценили в 278 млн грн, торги не удались. В следующем году был организован повторный аукцион, и цена акций упала сначала до 222 с лишним млн, а затем до 143 млн, и тогда странным падением цены на акции успешного предприятия заинтересовались правоохранительные органы. Весной 2014 года по ходатайству следователя судья Величко наложила арест на акции сроком на месяц.

Месяц прошел, скандал вокруг акций затих, уголовное производство касательно отчуждения было закрыто, и пакет за почти 172 млн грн выкупила фармацевтическая фирма «Дарница».

И вдруг через три года новый гендиректор Борщаговского химико-фармацевтического завода подает заявление об «исправлении описки» в решении от 2014 года об аресте акций. После этого судья исключает из решения срок действия ареста (1 месяц), и вместо этого в решение вставляется предложение «Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Апеляційного суду м.Києва протягом п’яти днів з дня її оголошення».

Таким образом, уже проданные акции, получается, были проданы… незаконно.

Новый владелец акций подал жалобу в апелляционный суд, тот решение отменил и отправил дело на новое рассмотрение… снова-таки к судье Величко. И та снова «исправила» решение по делу, которое, между прочим, уже три года как было закрыто.

В апелляционной инстанции вокруг дела возникали и другие любопытные истории. Например, оказалось, что пропал журнал судебного заседания, а протокол заседания был написан… не тем секретарем, поэтому рассматривать дело по сути было, мягко говоря, затруднительно.

В итоге осенью прошлого года Хозяйственный суд Киева признал за фармакологической компанией «Дарница» право на владение 30% акций борщаговского завода. Но месяц назад Северный апелляционный хозяйственный суд признал договор купли-продажи недействительным и отменил решение в пользу фармкомпании «Дарница».

А на днях Высший совет правосудия отстранил Татьяну Величко от осуществления правосудия.

Интересно будет проследить, чем закончится эта история. Это ведь очень мило — взять закрытое дело, исправить в нем «описку» и тем самым перевернуть решение с ног на голову.

Представьте, например, что речь идет не о китах фармацевтической индустрии, пакетах акций и миллионных суммах, а о вашем личном споре, например, за наследство. Вы его выиграли, а через несколько лет судья вдруг достает давно закрытое дело из архива, исправляет «описку» в решении, и вы остаетесь ни с чем.

Забавно, правда?