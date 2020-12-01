Фатальна “описка” судді Величко: служительку Феміди звільнено / Фото: Судебный репортер

https://racurs.ua/ua/n147237-fatalna-opyska-suddi-velychko-slujytelku-femidy-zvilneno.html

Ракурс

Тетяну Величко, суддю Святошинського районного суду міста Києва, за вчинення істотного дисциплінарного проступку у вівторок звільнила Вища рада правосуддя.

Таке рішення ВРП ухвалила 1 грудня на підставі п. 3 ч. 6 ст. 126 Конституції України, інформує прес-служба відомства.

Суддя Величко, виправивши у серпні 2018 року описку у постановленій нею у травні 2014 року ухвалі щодо накладення арешту на пакет акцій товариства, вилучила речення про дію ухвали впродовж одного місяця, фактично поновивши арешт пакету акцій, — йдеться у повідомленні ВРП.

Рада правосуддя зазначає, що постановляючи через чотири роки ухвалу про виправлення описки, суддя знала, що власником пакета акцій вже є інше товариство, і не могла не розуміти, що її дії порушують право власності нового власника. Тому Дисциплінарна палата вважає, що суддя діяла умисно.

Її дії призвели до порушення прав людини і основоположних свобод, що спричинило істотні негативні наслідки, — додали у ВРП.



Нагадаємо, у вересні Друга Дисциплінарна палата притягнула суддю до дисциплінарної відповідальності та направила подання про звільнення Величко з посади.

Раніше «Ракурс» розповідав деталі справи про фармацевтичні підприємства Києва, рішення щодо яких ухвалювала суддя Величко.