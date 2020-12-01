Рішення КСУ поставило під сумнів реформи і антикорупційні досягнення — звіт ЄС

https://racurs.ua/ua/n147238-rishennya-ksu-postavylo-pid-sumniv-reformy-i-antykorupciyni-dosyagnennya-zvit-ies.html

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Рішення Конституційного суду України поставило під сумнів досягнення Києва у боротьбі з корупцією і підтвердило необхідність реалізації серйозної судової реформи.

Про це йдеться у щорічному звіті Європейського Союзу щодо імплементації Угоди про асоціацію між Україною та ЄС, опублікованому 1 грудня, пише «Європейська правда».

Водночас Брюссель підтвердив наявність позитивних зрушень за останній рік у сферах правосуддя, верховенства права і боротьби з корупцією. Зокрема, Вищий антикорупційний суд виніс перші вердикти, а співпраця між САП і НАБУ покращилася. Проте у Євросоюзі наголошують, що кількість обвинувальних вироків щодо корупційних розслідувань поки залишається низькою.

Не оминув увагою звіт ЄС і останні рішення КСУ, де вказано, що вони поставили під сумнів досягнення України в боротьбі з корупцією.

Рішення (КСУ щодо декларування — ред.) викликало значну суспільну критику, оскільки воно поставило під сумнів реформи, яких вимагали українські реформаторські сили після Майдану і міжнародне співтовариство, зокрема через умови в рамках послідовних програм МВФ, макрофінансової допомоги, Плану дій щодо лібералізації візового режиму, — йдеться у звіті.



У Брюсселі констатують, що у Верховній Раді було зареєстровано кілька законодавчих ініціатив, спрямованих як на відновлення антикорупційного законодавства, так і на реформу КСУ.

Нагадаємо, звіт щодо виконання Україною Угоди про асоціацію ЄС публікується щорічно, він є основою для переговорів на Раді асоціації Україна-ЄС, яка пройде 8 грудня.