Отсрочку Совета ассоциации Украина-ЕС подтвердил Брюссель

https://racurs.ua/n147339-otsrochku-soveta-associacii-ukraina-es-podtverdil-brussel.html

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Отсрочку Совета ассоциации Украина-ЕС, который должен состояться 8 декабря, подтвердили в представительстве Европейского Союза. За несколько дней до этого Брюссель обнародовал отчет о выполнении Украиной Соглашения об ассоциации с ЕС, который содержал критику, связанную с ситуацией в Нацбанке и Конституционном суде. Этот отчет является основой для дальнейших переговоров на Совете ассоциации.

Действительно, Совет ассоциации был отложен до тех пор, пока условия позволят провести его лично. Тем временем мы продолжаем наши тесные контакты с украинскими коллегами, — цитирует в пятницу пресс-службу представительства ЕС в Украине «Интерфакс-Украина».



Напомним, Совет ассоциации планировалось провести 8 декабря в формате видеоконференции из-за пандемии коронавируса. Брюссель на этой встрече должен был представлять главный дипломат ЕС, а Украину — премьер-министр.

В начале декабря Еврокомиссия и внешнеполитическая служба ЕС обнародовали отчет, в котором были оценены реформы в Украине, а также достижения и провалы в имплементации соглашения об ассоциации в течение последнего года. В документе, в частности, указывается на то, что последние решения Конституционного суда Украины поставили под угрозу достижения в борьбе с коррупцией в Украине. В ЕК также указали и на положительные достижения в сфере верховенства права и борьбе с коррупцией.