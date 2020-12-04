Снайпер ранил защитника Украины под Светлодарском

https://racurs.ua/n147338-snayper-ranil-zaschitnika-ukrainy-pod-svetlodarskom.html

Ракурс

Военнослужащий Вооруженных сил Украины 4 декабря получил пулевое ранение в результате обстрела снайпера российско-оккупационных войск. Инцидент произошел в районе Светлодарска в Донецкой области.

Об этом в пятницу в Фейсбук сообщила Украинская делегация для участия в Трехсторонний контактной группе.

Сегодня в 10.46 в районе населенного пункта Луганское (Светлодарска) вследствие огня снайпера был ранен один украинский военнослужащий. Сейчас он находится в лечебном учреждении, его состояние стабильное, — говорится в сообщении.

В делегации Украины в ТКГ также пообещали отреагировать на вражеский обстрел с помощью координационного механизма «режима тишины».

Кроме этого, украинская сторона направит письменное уведомление в мониторинговую миссию ОБСЕ, а наблюдательная группа УССЦКК примет меры по верификации события.

Напомним, за минувшие сутки, 3 декабря, было зафиксировано девять нарушений режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований России. Близ Водяного враг совершил обстрел позиций защитников Украины из минометов 120-го калибра и автоматического гранатомета, а также использовал запрещенные мины ПОМ-2. Провокационные обстрелы осуществлялись в районе населенных пунктов Шумы, Авдеевки и Опытного.

4 декабря российско-оккупационные войска использовали у Водяного запрещенное тяжелое вооружение — артиллерийские системы 122-го калибра.