Киев готовит ноту ОБСЕ из-за обострения на Донбассе — что случилось

https://racurs.ua/n147332-kiev-gotovit-notu-obse-iz-za-obostreniya-na-donbasse-chto-sluchilos.html

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Киев готовит ноту ОБСЕ из-за обострения на Донбассе — Украинская делегация в Трехсторонний контактной группе намерена информировать наблюдательную мониторинговую миссию ОБСЕ в связи с грубым нарушением российскими оккупационными войсками режима «тишины» в районе Водяного, где враг использовал тяжелое вооружение.

Об этом делегация Украины сообщила 4 декабря в Фейсбук.

Сегодня в районе Водяного зафиксировано грубое нарушение противником режима прекращения огня, в частности, использование артиллерии 122 мм калибра (было выпущено 13 снарядов) и миномета 120 мм калибра (выпущено шесть мин).

Украинская делегация в ТКГ озвучили свои действия по ситуации на Донбассе:

с помощью координационного механизма принят «режим тишины».

готовится письменная нота в СММ ОБСЕ.

наблюдательная группа УССЦКК «Мариуполь» осуществляет мероприятия по верификации события.

Неуклонное выполнение договоренностей о прекращении огня от 22 июля 2020 года является залогом устойчивого прогресса в урегулировании, — акцентировали в украинской делегации.

Напомним, за минувшие сутки, 3 декабря, было зафиксировано девять нарушений режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований России. Близ Водяного враг совершил обстрел позиций защитников Украины из минометов 120-го калибра и автоматического гранатомета, а также использовал запрещенные мины ПОМ-2. Провокационные обстрелы осуществлялись в районе населенных пунктов Шумы, Авдеевки и Опытного.

4 декабря российско-оккупационные войска использовали у Водяного запрещенное тяжелое вооружение — артиллерийские системы 122-го калибра.