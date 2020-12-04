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Київ готує ноту ОБСЄ через загострення на Донбасі — що сталося / Фото: РБК

Київ готує ноту ОБСЄ через загострення на Донбасі — що сталося

4 гру 2020, 11:30
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Київ готує ноту ОБСЄ через загострення на Донбасі — Українська делегація в Тристоронній контактній групі має намір інформувати спостережну моніторингову місію ОБСЄ у зв’язку з грубим порушенням російськими окупаційними військами режиму «тиші» в районі Водяного, де ворог використав важке озброєння.

Про це делегація України повідомила 4 грудня у Фейсбук.

Сьогодні в районі Водяного зафіксовано грубе порушення противником режиму припинення вогню, зокрема, використання артилерії 122 мм калібру (було випущено 13 снарядів) та міномета 120 мм калібру (випущено шість мін), — повідомили в штабі ООС.

Українська делегація у ТКГ озвучили свої дії щодо ситуації на Донбасі:

  • через координаційний механізм заведено «режим тиші».

  • готується письмова нота до СММ ОБСЄ.

  • спостережна група УССЦКК «Маріуполь» здійснює заходи щодо верифікації події.

Неухильне виконання домовленостей про припинення вогню від 22 липня 2020 року є запорукою сталого прогресу у врегулюванні, — акцентували в українській делегації.

Нагадаємо, минулої доби, 3 грудня, було зафіксовано дев’ять порушень режиму припинення вогню з боку збройних формувань Росії. Поблизу Водяного ворог здійснив обстріл позицій захисників України з мінометів 120-го калібру та автоматичного гранатомета, а також використав заборонені міни ПОМ-2. Провокативні обстріли лунали в районі населених пунктів Шуми, Авдіївка і Опитне.


4 грудня російсько-окупаційні війська використали біля Водяного заборонене важке озброєння — артилерійські системи 122-го калібру.

Джерело: Ракурс


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