Київ готує ноту ОБСЄ через загострення на Донбасі — що сталося / Фото: РБК

https://racurs.ua/ua/n147332-kyyiv-gotuie-notu-obsie-cherez-zagostrennya-na-donbasi-scho-stalosya.html

Ракурс

Київ готує ноту ОБСЄ через загострення на Донбасі — Українська делегація в Тристоронній контактній групі має намір інформувати спостережну моніторингову місію ОБСЄ у зв’язку з грубим порушенням російськими окупаційними військами режиму «тиші» в районі Водяного, де ворог використав важке озброєння.

Про це делегація України повідомила 4 грудня у Фейсбук.

Сьогодні в районі Водяного зафіксовано грубе порушення противником режиму припинення вогню, зокрема, використання артилерії 122 мм калібру (було випущено 13 снарядів) та міномета 120 мм калібру (випущено шість мін), — повідомили в штабі ООС.

Українська делегація у ТКГ озвучили свої дії щодо ситуації на Донбасі:

через координаційний механізм заведено «режим тиші».

готується письмова нота до СММ ОБСЄ.

спостережна група УССЦКК «Маріуполь» здійснює заходи щодо верифікації події.

Неухильне виконання домовленостей про припинення вогню від 22 липня 2020 року є запорукою сталого прогресу у врегулюванні, — акцентували в українській делегації.

Нагадаємо, минулої доби, 3 грудня, було зафіксовано дев’ять порушень режиму припинення вогню з боку збройних формувань Росії. Поблизу Водяного ворог здійснив обстріл позицій захисників України з мінометів 120-го калібру та автоматичного гранатомета, а також використав заборонені міни ПОМ-2. Провокативні обстріли лунали в районі населених пунктів Шуми, Авдіївка і Опитне.

4 грудня російсько-окупаційні війська використали біля Водяного заборонене важке озброєння — артилерійські системи 122-го калібру.