Снайпер поранив захисника України під Світлодарськом

https://racurs.ua/ua/n147338-snayper-poranyv-zahysnyka-ukrayiny-pid-svitlodarskom.html

Ракурс

Військовослужбовець Збройних сил України 4 грудня дістав кульове поранення внаслідок обстрілу снайпера російсько-окупаційних військ. Інцидент стався у районі Світлодарська на Донеччині.

Про це у п’ятницю в Фейсбук повідомила Українська делегація для участі в Тристоронній контактній групі.

Сьогодні о 10.46 у районі населеного пункту Луганське (Світлодарськ) внаслідок вогню снайпера дістав поранення один український військовослужбовець. Наразі він перебуває у лікувальному закладі, його стан стабільний, — йдеться у повідомленні.

В делегації України в ТКГ також пообіцяли відреагувати на ворожий обстріл за допомогою координаційного механізму «режиму тиші».

Окрім цього, українська сторона направить письмове повідомлення до моніторингової місії ОБСЄ, а спостережна група УССЦКК здійснить заходи щодо верифікації події.

Нагадаємо, минулої доби, 3 грудня, було зафіксовано дев’ять порушень режиму припинення вогню з боку збройних формувань Росії. Поблизу Водяного ворог здійснив обстріл позицій захисників України з мінометів 120-го калібру та автоматичного гранатомета, а також використав заборонені міни ПОМ-2. Провокативні обстріли лунали в районі населених пунктів Шуми, Авдіївка і Опитне.

4 грудня російсько-окупаційні війська використали біля Водяного заборонене важке озброєння — артилерійські системи 122-го калібру.