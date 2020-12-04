Снайпер поранив захисника України під Світлодарськом

Снайпер поранив захисника України під Світлодарськомhttps://racurs.ua/ua/n147338-snayper-poranyv-zahysnyka-ukrayiny-pid-svitlodarskom.htmlРакурс
Військовослужбовець Збройних сил України 4 грудня дістав кульове поранення внаслідок обстрілу снайпера російсько-окупаційних військ. Інцидент стався у районі Світлодарська на Донеччині.
Про це у п’ятницю в Фейсбук повідомила Українська делегація для участі в Тристоронній контактній групі.
Сьогодні о 10.46 у районі населеного пункту Луганське (Світлодарськ) внаслідок вогню снайпера дістав поранення один український військовослужбовець. Наразі він перебуває у лікувальному закладі, його стан стабільний, — йдеться у повідомленні.
В делегації України в ТКГ також пообіцяли відреагувати на ворожий обстріл за допомогою координаційного механізму «режиму тиші».
Окрім цього, українська сторона направить письмове повідомлення до моніторингової місії ОБСЄ, а спостережна група УССЦКК здійснить заходи щодо верифікації події.
Нагадаємо, минулої доби, 3 грудня, було зафіксовано дев’ять порушень режиму припинення вогню з боку збройних формувань Росії. Поблизу Водяного ворог здійснив обстріл позицій захисників України з мінометів 120-го калібру та автоматичного гранатомета, а також використав заборонені міни ПОМ-2. Провокативні обстріли лунали в районі населених пунктів Шуми, Авдіївка і Опитне.
4 грудня російсько-окупаційні війська використали біля Водяного заборонене важке озброєння — артилерійські системи 122-го калібру.