Відповідальність за недостовірне декларування повернула Рада, фото — Суспільне

https://racurs.ua/ua/n147337-vidpovidalnist-za-nedostovirne-deklaruvannya-povernula-rada.html

Ракурс

Відповідальність за недостовірне декларування повернула Верховна Рада, однак ув’язнення за це ухвалений закон не передбачає.

У парламенті 4 грудня знайшлися 289 голосів за закон № 4460-д.

27 жовтня відповідальність за недостовірні дані в деклараціях скасував Конституційний суд.

У новому законі за брехню в декларації передбачається штраф і обмеження волі. Посадовців, які не задекларували майно на суму від 9 мільйонів гривень, каратимуть штрафом від 51 до 85 тисяч гривень, громадськими роботами або обмеженням волі до двох років із позбавленням права обіймати певні посади.

Раніше Нацагентсво з питань запобігання корупції розкритикувало узгоджений Офісом президента, послами G7 та депутатами проєкт закону за «санаторні умови» для порушників.

Новацію ухвалили після довгих дебатів у парламенті. У Раді в листопаді надійшов законопроект президента Зеленського, а також депутатський. На основі цих документів робоча група напрацювала компормісний варіант, який 3 грудня подали в парламент.

Учора керівництво парламенту та лідери депутатських фракцій зустрічалися в будівлі Ради з послами G7 щодо питання е-декларацій.