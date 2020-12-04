Ответственность за ложь в декларациях вернула Рада, фото — Суспільне

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Ракурс

Ответственность за недостоверное декларирование вернула Верховная Рада, однако заключения за это принятый закон не предусматривает.

В парламенте 4 декабря нашлись 289 голосов за закон № 4460-д.

27 октября ответственность за недостоверные данные в декларациях отменил Конституционный суд.

В новом законе за ложь в декларации предусматривается штраф и ограничение свободы. Должностных лиц, которые не задекларировали имущество на сумму от 9 млн грн, будут наказывать штрафом от 51 до 85 тыс. грн, общественными работами или ограничением свободы до двух лет с лишением права занимать определенные должности.

Ранее Нацагентство по предотвращению коррупции раскритиковало согласованный Офисом президента, послами G7 и депутатами проект закона за «санаторные условия» для нарушителей.

Новацию приняли после долгих дебатов в парламенте. В Раду в ноябре поступил законопроект президента Зеленского, а также депутатский. На основе этих документов рабочая группа наработала компормисний вариант, который 3 декабря представили в парламенте.

Вчера руководство парламента и лидеры депутатских фракций встречались в здании Рады с послами G7 по поводу е-деклараций.