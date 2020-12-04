Поддержка бизнеса на карантине — о чем три принятых в Раде закона, фото — Суспільне

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Ракурс

Законы о поддержке малого бизнеса во время карантина приняла Верховная Рада 4 декабря.

Речь идет о документах, которые предусматривают материальную поддержку бизнеса во время усиленного карантина, а также списание налогового долга. Для внедрения этих мероприятий нардепы также изменили государственный бюджет на 2020 год. Их внес ранее в парламент президент Украины.

ФЛП и наемные работники могут получить до 8 тыс. грн помощи. Об этом говорится в законопроекте 4429, который в первом чтении и в целом приняла Рада. За закон проголосовали 297 депутатов.

За то, чтобы спикер парламента Дмитрий Разумков немедленно подписал этот законопроект проголосовал 301 депутат.

На 8 тыс. грн одноразовой помощи претендуют более миллиона украинцев. Предприниматели получат деньги в случае закрытия, работники — в случае увольнения.

Выплату не получат наемные работники, за которых не начислен Единый социальный взнос за третий квартал 2020 года, а также работающие по совместительству, или получающие зарплату более 30 тыс грн в месяц.

Предполагается, что выплаты будут осуществляться через приложение «Дія».

Согласно пояснительной записке, в законопроекте о соцподдержке предлагалось:

обеспечить единовременные выплаты застрахованным лицам, которые могут потерять часть заработной платы или дохода в случае усиления карантина, а также единовременной материальной помощи субъектам хозяйствования для сохранения рабочих мест наемных работников и одноразовой компенсации;

в течение срока действия карантина и шести месяцев после окончания обеспечить возможность получения господдержки малого и среднего бизнеса сферы общественного питания;

отменить взыскание арендной платы по договорам аренды государственного и коммунального имущества в период действия карантина для субъектов хозяйствования, деятельность которых была запрещена в указанный период;

не применять во время действия карантина и после его окончания норму о приостановлении действия и аннулировании лицензий на розничную торговлю алкогольными напитками в случае несвоевременной платы за лицензию;

включать в страховой стаж период, в течение которого застрахованный получал помощь по частичной безработице;

предоставить возможность предпринимателям доплатить до размера минимального страхового взноса за месяцы частичного уменьшения дохода на период карантина.

Кроме того, в Раде сегодня изменили Налоговый кодекс для поддержки бизнеса.

Парламент принял за основу и в целом законопроект № 4430. «За» проголосовали 302 нардепа.

Согласно закону, списывается налоговый долг налогоплательщикам в случае, если совокупный размер долга плательщика по всем налогам и сборам не превышает 3 тыс. 60 гривен и он не погашен по состоянию на 1 ноября 2020 года.

До 29 декабря 2021 года откладывается погашение налогового долга налогоплательщиков — физических лиц, в том числе самозанятых лиц, который в общей сумме не превышает 6,8 тыс. грн.

Предполагается списать пеню и штрафные санкции в случае самостоятельной уплаты налогоплательщиками налогового долга по основному платежу в течение 6 месяцев со дня вступления в силу данного закона.

Порог объема налогового долга для применения мер по его взыскания увеличивается до 3 тыс. 60 гривен. Плательщики единого налога первой группы освобождаются от уплаты этого налога за декабрь 2020 года и январь — май 2021 года.

Освобождаются от начисления, исчисления и уплаты единого взноса плательщики единого налога первой группы в части сумм, подлежащих уплате за периоды с 1 по 31 декабря 2020 года, с 1 по 31 января, с 1 по 28 февраля, с 1 по 31 марта, с 1 по 30 апреля и с 1 по 31 мая 2021 года. Определяется, что такие периоды включаются в страховой стаж.

Кроме того, в парламенте сегодня изменили государственный бюджет на 2020 год. Эти изменения направлены на поддержку бизнеса на время карантина. За соответствующий законопроект № 4431 в целом проголосовали 304 нардепа.

Закон изменил показатели ст. 28 закона о госбюджете-2020. Это позволит направлять средства Фонда борьбы с острой респираторной болезнью COVID-19 и ее последствиями на предоставление: