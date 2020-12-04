Сроки жесткого карантина назвали в Минздраве — локдауна в декабре не будет, фото — ТСН

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Ракурс

Жесткий карантин не будут вводить до конца декабря. Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что в Украине не будут вводить жесткий карантин до конца декабря. По его словам, сейчас нет необходимости в этом.

Об этом Максим Степанов рассказал на брифинге 4 декабря. Степанов сказал, что пока медицинская система выдерживает.

Эпидемиологические показатели позволят нам сказать, что у нас нет необходимости вводить тотальный карантин до конца декабря. Еще раз подчеркиваю, наша медицинская система выдерживает, — сказал он.

По его словам, введение жесткого карантина в январе позволит подготовиться к сезонному скачку заболеваемости гриппом и максимально разгрузить медицинскую систему Украины.

Опираясь на медицинские показатели, мы будем предлагать плановый жесткий карантин начиная с первых дней января. Продолжительность должна быть в течение трех недель, — заявил министр.



Ранее сообщалось, что усиленный карантин в Украине может быть введен со 2 по 23 января. При этом о тотальном локдауне речи не было. На днях премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что карантина выходного дня в Украине больше не будет. При этом правительство разрабатывает сбалансированное решение об усилении карантина в стране.

Ранее «Ракурс» сообщал, что министр здравоохранения Степанов опроверг слова премьер-министра о массовом тестировании украинцев на COVID-19. Ранее Шмыгаль рассказывал, что приоритеты — Киев и область, областные центры и крупные города с населением свыше 100 тыс. человек