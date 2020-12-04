Терміни жорсткого карантину назвали у МОЗ, і це не грудень, фото — ТСН

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Жорсткий карантин не вводитимуть до кінця грудня. Міністр охорони здоров’я Максим Степанов заявив, що в Україні не вводитимуть жорсткий карантин до кінця грудня. За його словами, наразі немає потреби у цьому.

Про це Максим Степанов розповів під час брифінгу 4 грудня. Степанов сказав, що зараз медична система витримує.

Епідеміологічні показники дозволять нам сказати, що у нас немає необхідності вводити тотальний карантин до кінця грудня. Ще раз наголошую, наша медична система витримує, — сказав він.

За його словами, введення жорсткого карантину в січні дозволить підготуватися до сезонного стрибка захворюваності на грип та максимально розвантажити медичну систему України.

Спираючись на медичні показники ми будемо пропонувати плановий жест карантин починаючи з перших днів січня. Тривалість повинна бути протягом трьох тижнів, — заявив міністр.



Раніше повідомлялося, що посилений карантин в Україні може бути введений з 2 по 23 січня. При цьому про тотальний локдаун не йдеться. Днями прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що карантину вихідного дня в Україні більше не буде. При цьому уряд розробляє збалансоване рішення про посилення карантину в країні.

Раніше «Ракурс» повідомляв, що міністр охорони здоров’я Степанов спростував слова прем'єр-міністра про масове тестування українців на COVID-19. Раніше Шмигаль розповідав, що пріоритети — Київ і область, обласні центри і великі міста з населенням понад 100 тис. осіб