Масового тестування не буде — Степанов заперечив Шмигалю, скріншот "Ракурса"

https://racurs.ua/ua/n147325-masovogo-testuvannya-ne-bude-stepanov-zaperechyv-shmygalu.html

Ракурс

До масового тестування українців на коронавірус Міністерство охорони здоров’я не готується. Міністр охорони здоров’я Максим Степанов заявив, що «ніхто в Україні не готується вводити масове тестування, тобто тотальне».

Ми говоримо про нашу стратегію тестування, яка називається — збільшення кількості тестувань за рахунок експрес-тестів, які ми будемо робити. І від цієї стратегії ніхто не планує відходити, — сказав Степанов на брифінгу 4 грудня.

Раніше прем'єр-міністр України Денис Шмигаль говорив про те, що уряд збирається протестувати на коронавірус жителів великих міст України.

За його словами, Кабінет міністрів України готує проект тотального тестування на COVID-19. Його хочуть провести в Києві та інших великих містах.

Він також додав, що в кінці року все-таки будуть обмеження для бізнесу попри те, що цей час традиційного заробітку.