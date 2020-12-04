Массового тестирования не будет — Степанов ответил Шмыгалю, скриншот Ракурса

https://racurs.ua/n147325-massovogo-testirovaniya-ne-budet-stepanov-otvetil-shmygalu.html

Ракурс

К массовому тестированию украинцев на коронавирус Министерство здравоохранения не готовится. Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что «никто в Украине не готовится вводить массовое тестирование, то есть тотальное».

Мы говорим о нашей стратегии тестирования, которая называется — увеличение количества тестов за счет экспресс-тестов, которые мы будем делать. И от этой стратегии никто не планирует уходить, — сказал Степанов на брифинге 4 декабря.

Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль говорил о том, что правительство собирается протестовать на коронавирус жителей крупных городов Украины.

По его словам, Кабинет министров Украины готовит проект тотального тестирования на COVID-19. Его хотят провести в Киеве и других крупных городах.

Он также добавил, что в конце года все же будут ограничения для бизнеса несмотря на то, что это время традиционного заработка.